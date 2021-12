Rui Rio viu uma alegada vantagem eleitoral dada ao PS pela Polícia Judiciária e pelo seu diretor nacional ao prender João Rendeiro. Tratou de politizar um caso quando deveria ter elogiado o facto de alguém resolver um problema criado pelos tribunais, com a fuga de um banqueiro que teve meio mundo a seus pés, da política aos negócios.A PJ prestigiou a justiça e Portugal, mas Rio não quer saber. Faz lembrar os piores tiques do autoritário PS de Sócrates quando tentou barrar a investigação Face Oculta com um chorrilho de insultos. Vieira da Silva falou de espionagem política e outros foram atrás. Nunca pediram desculpa aos investigadores.A relação dos partidos de poder com a investigação criminal é conhecida. Procuram influenciá-la por todos os meios, controlá-la e estigmatizar quando não lhes convém. São os Rios da política, que têm da justiça uma visão de mera instrumentalização. Rio quererá levar demasiado longe essa pretensão tentacular. A sua célebre ‘reforma’ da justiça não é outra coisa que não o fim da separação de poderes. Costa sabe que não pode entrar por aí. Marcelo também. Seria um golpe brutal no regime democrático