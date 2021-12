O ministro infame

Manuel Pinho é um dos ministros mais infames deste regime democrático, porque enquanto membro do governo recebia avença de um grupo privado. Um titular que deveria acautelar o interesse geral do País não passava de um rico procurador do então dono disto tudo num poderoso ministério. Não há dúvidas sobre as transferências do saco azul do grupo Espírito Santo para o antigo empregado, enquanto Pinho liderava o ministério que criou os PIN (projetos que livram promotores imobiliários de dores de cabeça, de burocracia e dos obstáculos ambientais) .O consulado de Pinho acabou num dia de verão em 2009 quando fez um sinal tauromáquico a um deputado. Mas afinal de contas todos os cidadãos portugueses foram alvo de um insulto maior por parte deste economista que José Sócrates foi buscar ao grupo Espírito Santo.Mas se não fosse o episódio dos cornos, provavelmente muitos portugueses já nem se lembrariam de Pinho. O antigo ministro só tem aparecido na praça pública por causa dos processos em curso na Justiça.A justiça que parece andar a várias velocidades, conforme os magistrados de turno, é demasiado lenta. Há factos que correm o risco de prescrição, o recurso jurídico que tem livrado outros ministros de Sócrates de responderem em tribunal em processos de corrupção.