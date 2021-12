Diagnóstico sem cura

Rui Rio encerrou eufórico o Congresso do PSD com um discurso de 13 páginas e poucas ideias de governação. Curto para quem confia na sorte de vir a ser primeiro-ministro. O reforçado líder esgrimiu exaustivamente os casos da atualidade político-económica (banca, TAP, SNS, SEF, GNR, educação ou ambiente) para traçar um cenário catastrófico do País. Seriam tópicos normais para uma conversa num táxi.Para quem quer ser alternativa de Governo, foi um diagnóstico sem terapia, esvaziado de propostas claras para que Portugal volte "a ser grande", como pretende o presidente do PSD. "Reformista sem revolução", o líder prometeu governar ao centro, mas viu pela primeira vez o líder do CDS ausente dos convidados ao congresso. E, pelo contrário, em matéria de políticas sociais ensaiou nova aproximação ao Chega.No final do congresso que se uniu em volta de Rui Rio, o clima de paz podre que o PSD viveu recentemente não se dissipou por completo. Só o resultado das Legislativas o fará. Porque, como referiu Carlos Moedas, o outro protagonista do congresso, é importante que o partido alcance uma maioria estável. Rio responderá por essa fasquia.