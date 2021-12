Café amargo

A novela em torno de Jesus está para durar e prejudica o treinador e o clube. A meio da época, aquém dos resultados que prometeu no regresso à Luz, o técnico encarnado fica mal na fotografia.A aparição pública junto a um empresário ligado ao Flamengo é inaceitável pois dissemina a ideia de que não está comprometido com o projeto e mina a autoridade que tem perante os que lidera. E ao permitir que se especule sobre a sua saída, com promessas amigáveis para cafés em Lisboa, está também a fragilizar Rui Costa numa fase inicial da sua presidência, perpetuando a imagem de impotência de um líder perante o assédio a um dos seus principais ativos.Mesmo que Rui Costa anseie virar a página, urge que assuma a dianteira deste processo assumindo publicamente o que projeta para o futuro, sacudindo a ideia de que foi colocado na bancada a assistir à investida do Flamengo. Quando Marcos Braz diz em exclusivo ao CM, sorridente, que vem para conversar e o contrato em vigor não será problema, está também a desafiar o emblema da Luz.Mesmo sabendo que esta é a resposta à operação de charme de Vieira para trazer Jesus de volta, há dois anos, o Benfica tem de agir para defender a sua imagem.