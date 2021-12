Teste, reforço, reforço, teste, teste e mais teste. É aqui que estamos e daqui não saímos. São voltas e voltas para voltar ao princípio. Confinamentos, restrições, isolamentos. Mais uma corrida, mais uma viagem.Quando o processo de vacinação começou, faz agora um ano, havia um propósito, um objetivo, um projeto mobilizador: no pico do verão estávamos imunizados. Depois não estávamos, mas era uma questão de meses. E os meses passaram e de imunização nada. Não sei se foi a Delta que baralhou as contas, se foi a Ómicron, se a conjugação das duas, se outra coisa qualquer. Ninguém sabe. Mas é altura de procurar novas abordagens à pandemia.Este círculo vicioso cansa, satura, não leva a lado nenhum. Em lugar do medo, da frase feita, do lamento e apelo à resistência, alguém que responda: e agora, o que é que pensam fazer? Vamos andar de reforço em reforço, de teste em teste até quando? Qual é agora o objetivo, o propósito? A ideia é ficar à espera que o vírus se renda?Respostas, precisam-se. Só há uma vida para viver e consome-se como um fósforo. Nem se dá pelo passar do tempo. Demasiado breve para andar à toa.