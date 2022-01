A campanha possível

Os debates têm um problema: discute-se muito mas debate-se pouco e nem sempre o essencial. Alguns chegam a ser exercícios inúteis, baralham mais do que clarificam. Mas não há alternativa para quem procura uma luz que o oriente na hora da decisão. As restrições impostas pelo Executivo, manifestamente exageradas, impedem uma campanha eleitoral normal, limitando-a, praticamente, a entrevistas, duelos televisivos e propaganda do Governo. Há um folclore saudável que se perde, tornando a festa do voto numa coisa enfadonha e propícia à abstenção.



Ainda assim, admitindo que nenhum partido terá maioria absoluta e que haverá um grande equilíbrio entre esquerda e direita, era importante e desejável que se conseguisse perceber o que cada um pensa sobre a Educação, a Saúde, a Justiça, a Segurança Interna, os impostos. Há outros temas certamente interessantes, mas estes são aqueles que mais diretamente dizem respeito às pessoas. Por isso, em linguagem simples, digam-nos lá o que faziam em cada uma destas áreas. Como eleitor, que gosta de decidir em consciência, não é pedir muito, ainda que seja pequena a esperança numa resposta.

Ver comentários