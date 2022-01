Mudar o ‘chip’

Após meses de incerteza, os especialistas convergem na necessidade de suavizar a forma como lidamos com a pandemia. Esta garantia é o sinal que faltava para avançarmos com as nossas vidas, retomando gradualmente a normalidade. Não será fácil para muitos, numa primeira fase, desvalorizar o aumento exponencial das infeções diárias, após dois anos em que foram consideradas o grande sinal de alerta para novas medidas restritivas. Mas é um caminho que temos de percorrer com a mesma naturalidade com que enfrentámos a adversidade. A segurança só é possível graças à eficácia comprovada da vacina, que tem impedido a disseminação das formas mais graves da doença. E que agora sustenta este passo rumo à vida que deixámos em pausa no início de 2020. O novo olhar perante o vírus, agora sublinhado por especialistas nesta matéria, deve ser absorvido com tranquilidade. Fizemos o que nos competia: reagindo, protegendo, vacinando. E agora avançando, entendendo que a partir de hoje, mais do que nunca, a vida precisa de continuar. Sob pena de, ultrapassado o mal, começarmos a sofrer com as consequências que advêm da cura.