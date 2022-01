Passos seguros

Terminado o período de contenção, as escolas reabrem num passo decisivo para a retoma da normalidade. Com segurança reforçada pela elevada percentagem de crianças vacinadas durante este fim de semana, juntando-se aos professores, o regresso das aulas é um passo importante na vida de milhares de famílias que vivem há meses com rotinas adaptadas em função das regras que vão tendo de cumprir. A retoma de hábitos traz uma aproximação à normalidade tão apregoada por estes dias mas que ainda não conseguimos vislumbrar à medida que vamos sendo confrontados com novas informações sobre este vírus.



Ficámos ontem a saber que uma nova variante mistura características da Delta e Ómicron, apresentando-se ao Mundo como a nova estirpe a considerar. Não será a única. Nos próximos meses ouviremos nomes sonantes que se perfilam como potenciais ameaças mas serão, na verdade, parte integrante da nova realidade em que viveremos, com o vírus entre nós. E à medida que ganhamos essa consciência, sustentada no parecer de inúmeros especialistas, vamos dando pequenos passos na reconstrução das nossas rotinas. O regresso às aulas e a retoma completa das atividades do País são bons sinais que devemos saudar, resguardados nos números que provam que estamos muito melhor, e mais seguros, do que há um ano.

