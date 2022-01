Costa sai desta eleição com condições únicas para governar. O primeiro-ministro brandiu para as câmaras de televisão o Orçamento do Estado que a geringonça chumbou, e conseguiu a aprovação do eleitorado. A vitória alcançada fica o PS a devê-la ao Bloco e ao PCP, dois dos principais derrotados. A esquerda terá de se reinventar. Os socialistas são os únicos beneficiários da governação.Já Rui Rio deve urgentemente retirar-se. A rábula em redor do partido que sai da campanha sem défice é prova final de que não tem dimensão para o cargo. O PSD precisa de uma nova ideia para si e para o País, para se apresentar aos portugueses com um projeto credível, dentro de 4 anos.A direita tem na Iniciativa Liberal uma força emergente, jovem e urbana, que aponta à extinção do irmão mais velho, o CDS. Tem também no Chega uma força com que terá de aprender a lidar. Este novo partido tem uma ascensão fulgurante, e posiciona-se como a terceira força nacional.Uma última palavra para o Presidente da República. Marcelo tinha razão ao marcar eleições, e dessa forma evita o desconfortável lugar na História de ter marcado eleições desnecessárias.Porém, a partir de agora, o regime vai girar à volta de António Costa nos próximos 4 anos. Será interessante verificar como se reinventará Marcelo para o final do seu consulado.