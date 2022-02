Costa devora geringonça

Provavelmente a luta eleitoral na campanha nunca esteve tão renhida como indiciavam as sondagens instantâneas publicadas nas duas semanas que antecederem a ida dos cidadãos às mesas de voto. Mas a incerteza criada na campanha acabou por ser um trunfo decisivo para a maioria de António Costa. Perante o incerto, os eleitores, particularmente os de esquerda, preferiram o que já conhecem e por isso, mesmo em tempo de pandemia, se registou uma significativa afluência às urnas.A maioria de Costa foi conseguida à custa dos antigos parceiros da geringonça. Os eleitores aprovaram nas urnas o Orçamento de 2022 que PCP, Verdes e Bloco chumbaram, com os partidos de direita, no Parlamento.O PCP teve a maior derrota de sempre e perde o seu satélite da coligação no Parlamento. Fica sem deputados históricos, e na periferia de Lisboa, Setúbal e no Alentejo vê o Chega a ganhar terreno, tal como aconteceu em França com a ascensão da extrema-direita a partir dos anos 80 nos territórios do partido comunista gaulês. O Bloco também cometeu haraquíri. Não deixa de ser irónico que o secretário-geral do PS posicionado mais à esquerda tenha sido o responsável pelo abraço que asfixiou os outrora grandes partidos à sua esquerda.