O novo Governo

António Costa promete agora um Governo curto e mais ágil. O conforto da maioria absoluta dá-lhe toda a margem para fazer o que quiser e a ideia de ser um Executivo mais pequeno e mais ágil é boa. Espera-se, no entanto, que consiga fazer um pouco mais. E se é claro que vamos assistir à promoção de quadros como Duarte Cordeiro ou, eventualmente, José Luís Carneiro, o resultado de domingo amplia o campo de recrutamento. Dá-lhe mais força para conseguir refrescar o Governo com bons técnicos, sejam independentes ou militantes socialistas, saindo da esfera puramente aparelhística. Se quiser ter capacidade reformista, Costa terá de ter gente com mais capacidade em áreas como a Educação, a Justiça, a Cultura, o Ambiente ou a Agricultura. Terá de aproveitar para reforçar as áreas estruturantes do exercício do poder de Estado, como a Administração Interna, a Defesa ou os Negócios Estrangeiros. E deveria aproveitar esta oportunidade para limpar algumas áreas, em que prevalece um aroma a conflitos de interesses, ou investigações judiciais que podem vir a ter desenvolvimentos politicamente complexos. Com uma maioria absoluta na mão, só depende do líder do PS.

