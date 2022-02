A derrota de Sócrates

Em plena campanha eleitoral José Sócrates apareceu no sítio do costume para lembrar aos socialistas em geral e a António Costa em particular que “quem quer maioria absoluta talvez devesse começar por não desmerecer a única que o PS teve”. Sócrates, que não acreditava que na noite de domingo Costa pudesse alcançar uma maioria absoluta com números idênticos aos conseguidos pelo antigo primeiro-ministro, agora investigado pela Justiça, menosprezou a astúcia política do líder do PS. Ao montar uma cerca sanitária em volta de Sócrates, António Costa reduziu o antigo líder socialista a um valor político nulo a partir de agora. Pode o autor de ‘A Confiança no Mundo’ insistir em exibir em momentos cirúrgicos aquele ar de quem está sempre contra o Mundo, mas já se percebeu que as críticas de Sócrates beneficiam o PS e que o partido está imune àquele tipo de ativo tóxico.





PS - Rui Rio repetiu ontem, várias vezes, à saída da audiência com o Presidente da República, que vai continuar líder do PSD até à aprovação do Orçamento do Estado porque não é “de espetáculo”. Pelo menos desta vez poupou-nos a um triste espetáculo em alemão.