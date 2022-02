Dois anos decisivos

A maioria absoluta de António Costa tem muitos significados. Se a estabilidade política para governar é o primeiro e mais importante, há outros que não desmerecem no que comportam para uma democracia saudável.Costa tem pela frente o desafio imperioso de fazer um governo reformista. Um governo de diálogo com a sociedade, a oposição e os grupos de interesses, mas que seja capaz de construir um modelo económico que traga mais do que contas certas. Tem de ser reprodutor de emprego e de riqueza, que aguente o gigante Estado Social que temos.Só uma economia pujante permitirá aperfeiçoar o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, os salários e as pensões, dar futuro aos jovens. Os primeiros dois anos serão decisivos para perceber se o governo do PS que aí vem tem essa capacidade reformista ou se bloqueia com uma conjuntura mais desfavorável.Costa é um político de muitos talentos e saberá que, para isso, precisará de muito mais do que de um governo cheio de ‘superministros’ como Mariana Vieira da Silva ou Fernando Medina, como se tem dito. Esses, levam-lhe amizade e lealdade. Porventura, organização. Já capacidade reformista, é muito duvidoso.