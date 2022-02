Perigos à espreita

Não será no Parlamento que o PS encontrará os maiores obstáculos a uma governação tranquila. O PCP escolheu a rua para o combate, o Bloco está desfeito e o PSD em crise profunda, com um presidente a prazo, sendo que, em todos eles, é pouco provável que as futuras lideranças tenham presença física na Assembleia da República, o que dificulta a oposição. Resta o Chega, para ‘chatear’ – a Iniciativa Liberal não é partido de guerras nem de guerrilheiros, não veste camuflado.O perigo vem de fora: o aumento das taxas de juro, a pressão inflacionista, a crise energética, o preço do petróleo, a instabilidade na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, que pode arrastar a Europa para um conflito assustador. Temas ausentes da campanha eleitoral, mas que são agora os principais desafios que António Costa poderá ter de enfrentar, a que acresce a falta de água. É urgente estabelecer um plano para a seca. Olhando os caudais dos rios e os níveis de armazenamento das barragens, a situação é crítica e tende a piorar.Mesmo com maioria absoluta, os próximos quatro anos poderão ser muito mais duros e difíceis que os últimos seis.