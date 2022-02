Perdidos na tradução

A Ucrânia comemora hoje o Dia da Unidade Nacional. É uma celebração à medida do poder em Kiev, ratificada por um decreto aprovado num invulgar afã, depois de o Presidente ucraniano ter anunciado para este mesmo dia a invasão russa que, agora, nega ter vaticinado: "Foi um problema de interpretação e tradução", justificou-se.Zelensky não está sozinho nesta errância tática de eficácia duvidosa. Desde que Vladimir Putin concentrou tropas às portas da Ucrânia, o Presidente norte-americano afirma que o ataque está "iminente" enquanto ameaça Moscovo com "duras sanções". É para o lado que a Rússia dorme melhor.O país sobrevive bem com sanções ocidentais desde a invasão da Crimeia em 2014 e neste jogo do gato e do rato é Joe Biden quem está refém de uma popularidade miserável e condicionado por eleições intercalares cruciais para os democratas. Bem pode Biden insistir no seu ‘bluff’ belicista, mas no fundo o Presidente dos EUA sabe que o americano médio não lhe perdoaria uma intervenção armada numa guerra que não entende.O único risco para Moscovo seria a existência de um plano eficaz e realista por parte dos EUA e restantes membros da NATO. Não parece existir. Até à invasão, que não se sabe quando ou mesmo se acontecerá, o domínio da situação é de Putin e isso só afundará mais a precária reputação de Biden.