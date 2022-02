Nova ordem de Macron

A afinada máquina de propaganda russa não diz que a evacuação de civis da região ucraniana de Donbass, controlada por milícias leais a Moscovo, está a impedir a saída de homens em idade de combate.Este ‘detalhe’ diz bem das intenções titubeantes de Putin em relação à Ucrânia. E é neste palco que se move a guerra de nervos em que muitos falam para dizer pouco. Vejamos: Antes do Presidente francês (e, em exercício, da UE), Emmanuel Macron, ter conversado com Vladimir Putin e, aparentemente, conseguido tempo diplomático com a promessa de uma "nova ordem" para a segurança europeia, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, garantia que a Rússia estava "à beira" de atacar a Ucrânia.Já Boris Johnson, a quem as festas preocupam mais que a guerra, constatava que a ofensiva russa seria o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Jacques de La Palice, que era militar francês, não diria melhor.Até aqui, a estratégia chantagista de Putin tem mantido o Ocidente a seus pés, mas ao conseguir negociar, a França está a amansar o oligarca do Kremlin e a fazê-lo perder a pré-guerra. O silêncio da Alemanha e a errância britânica não podem permitir que a Europa permaneça com a cabeça no cepo de Putin e do seu desprezo pela vida de milhões de europeus e pela soberania de nações.