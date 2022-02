O Universo GES/BES

O número é expressivo. O Ministério Público reuniu mais de 10 mil provas contra Ricardo Salgado e os restantes arguidos. Uma tabela de 445 páginas anexa à acusação faz a síntese possível desta, que tem 4 mil páginas.A tabela de provas descreve os documentos, as perícias, os emails, os testemunhos, tudo o que é relevante para a instrução que arranca hoje. É um esforço notável, por onde se percebe muito bem a magnitude deste processo, a que a Justiça chamou ‘Universo GES/BES’.Tem muito trabalho de investigação incorporado e mostra o que foi este País nos anos de ouro de Salgado e dos seus amigos. Na verdade, porém, nunca precisámos das 10 mil provas para saber o que foi o ‘regime’ e o ‘universo’ de Salgado, amigos e família. Para que cada um de nós forme a sua opinião sempre bastou o que já sabíamos.O grupo GES/BES moldou a política e a economia a bel-prazer. Controlou governos e empresas. Gozou de prolongada impunidade e reverência. As célebres gravações do conselho da família são eloquentes sobre a gula que os alimentava e o desprezo que nutriam pelo País. Isso não será prova judicial, mas é bom que esteja no espírito de todos.