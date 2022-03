Nas três décadas de independência após o desmoronamento da União Soviética o poder em Kiev esteve maioritariamente entregue a plutocratas. Num país com muitos recursos naturais, mas com a maioria do povo a passar dificuldades com rendimentos modestos, algumas destas personagens arrecadaram centenas de milhões de euros.









Por isso nem surpreendeu que em 2019 os ucranianos tenham escolhido um comediante que antes fazia, numa série televisiva, o papel de um honesto homem do povo na Presidência, com discurso ético contra a corrupção e que estava sempre a lembrar a ameaça da invasão russa.

O voto em Volodymyr Zelensky representou o protesto e a esperança de uma Ucrânia que quer ser independente da Rússia.





Mas ninguém esperaria muito do comediante que antes já tinha ficado famoso com um número num espetáculo em que tocava piano com o pénis.





A invasão russa mostrou que em Kiev há um Presidente corajoso. Zelensky merece mais apoio do Ocidente do que as lágrimas de crocodilo. Não é boa política enviar tropas da NATO para Kiev, mas o Ocidente pode incomodar mais Putin e garantir a independência da Ucrânia.