O dinheiro de Putin

O dinheiro que Putin derramou nos últimos anos sobre as economias e sistemas políticos europeus é um dos principais problemas na gestão desta crise pelos países aliados na NATO e na União Europeia.O dinheiro russo concentrado nos oligarcas, segundo as estimativas dos economistas Filip Novokment, Thomas Piketty e Gabriel Zucman, atingirá os 85 por cento do PIB russo. Sim, leu bem: 85 por cento do PIB russo. Essa soma monumental de dinheiro tem servido, entre outras coisas, para comprar fidelidades em partidos europeus tão respeitáveis como o SPD alemão ou o populista Liga Norte, em Itália. Tem comprado clubes de futebol nas maiores Ligas europeias. Tem silenciado dirigentes políticos, intelectuais e cientistas europeus.Os problemas que este dinheiro roubado ao povo russo e branqueado na Europa e nos EUA gera são cada vez mais conhecidos. Tem sido esse dinheiro russo a causa da lentidão e timidez inicial das sanções. Mas quando Putin ameaça com o poder nuclear não tenhamos dúvidas. A ‘desrussificação’ das economias e sistemas políticos é crucial, sob pena de termos hipotecado definitivamente a nossa liberdade coletiva a um cruel ditador.