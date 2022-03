Europa faz história

A guerra de Putin à Ucrânia já derrubou um muro histórico na Europa. Oitenta anos depois do fim da II Guerra Mundial, a União Europeia decidiu gastar 500 milhões de euros em armas para ajudar um país em guerra.Antes, a Alemanha já abrira caminho e ela própria, pela primeira vez desde 1945, decidira avançar com a ajuda militar ao Exército ucraniano. Esta resposta europeia, a par da participação da Finlândia e da Suécia em reuniões da NATO, do avanço de sanções económicas mais graves, bem como do pedido da Ucrânia para entrar na União Europeia, desenham uma nova relação de forças que marcará, para sempre, a vida no Velho Continente.Quando se sentou à mesa das negociações com a Ucrânia, a Rússia não terá considerado um cessar-fogo imediato.Mas percebeu, pelo alinhamento político, militar e económico que cresce em toda a Europa, pelas opiniões públicas que começam a tomar as ruas das principais capitais europeias, que terá de enfrentar um robusto isolamento internacional. A própria China, que recusa condenar a invasão mas não quer a radicalização nuclear do conflito, terá de esforçar-se mais na via diplomática para evitar ser um alvo secundário das sanções.