O comboio da guerra que segue imparável a caminho de Kiev indicia que o pior está para chegar. UE, EUA, Reino Unido e muitos outros países endureceram as sanções contra a Rússia, ainda que tardiamente, mas Putin parece indiferente ao cerco económico e comercial, e aos milhares que protestam nas ruas em todo o Mundo, inclusive no seu país.Em lugar de o enfraquecerem, as sanções parecem tê-lo enlouquecido. O Exército vermelho intensificou os ataques em solo ucraniano e está às portas da capital. Contará com a resistência firme das tropas de Zelensky, como até aqui. Uma demonstração notável de coragem, um povo disposto a morrer pela pátria. Mas pode não ser suficiente.O intensificar dos combates vai conduzir, inevitavelmente, a um aumento do número de refugiados. É o outro lado da guerra. Muitos seguirão viagem para Portugal, onde se calcula que existam 30 mil ucranianos.Se cada um trouxer um familiar, chegarão ao nosso país, nas próximas semanas, 30 mil pessoas. Outras virão. Amigos, conhecidos, quem já cá esteve. Estará Portugal à altura de os acolher? A resposta só pode ser uma: tem de estar.