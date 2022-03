Aumentos brutais

Há um misto de revolta e conformismo face ao aumento brutal do preço dos combustíveis. Revolta, porque estão a subir há onze semanas consecutivas, ainda a guerra vinha longe. Conformismo, porque o protesto não vai inverter a situação, só desgasta e rouba energia.Para quem se recorda da moeda antiga, parece um absurdo que um litro de gasolina custe o equivalente a 400 escudos! Imagine-se o valor de um depósito cheio. Nem com o ordenado mais chorudo seria possível atestar o automóvel.Acontece que os combustíveis são apenas o princípio do que nos esperam os próximos tempos – tanto tempo quanto a guerra na Ucrânia continuar. O preço dos bens alimentares e outros de primeira necessidade vai disparar e vamos ver o que nos reserva a fatura da luz e do gás.Não se sabe onde é que isto vai parar, como diz o povo na sua sabedoria, mas há algumas certezas: uma eventual descida dos preços, quando a situação normalizar, será bem mais lenta do que a subida; a situação não se resolve com ‘vouchers’; e António Costa vai ter de refazer o Orçamento do Estado que exibiu nos debates eleitorais.