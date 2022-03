Resistir até quando?

Está prevista para hoje mais uma ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia. O tema central da conversa, presume-se, será a discussão de um cessar-fogo.Os russos partem em vantagem. Apesar da resistência heroica das tropas de Zelensky, o exército vermelho vai conquistando terreno e consolidando posições. Kiev é uma questão de tempo e o presidente ucraniano tem consciência disso.Pede-lhe o Ocidente que não desista. Não é fácil. Zelensky mantém-se firme na defesa da pátria e do seu povo, mas vai dando sinais de impaciência. Sente-se sozinho, sem o apoio que esperava dos países da NATO.A guerra na Ucrânia é muito perigosa. Sanções e envio de material bélico para as forças ucranianas, como parece ser a estratégia dos Aliados, só vai agravar a situação, já de si muito delicada - com milhões de refugiados e deslocados, e um enorme rasto de destruição - e prolongá-la no tempo. É preciso meter travão a fundo, encontrar quem chame Putin à razão. Israel tem dado passos nesse sentido. Turquia e Índia poderão ter uma palavra a dizer. Mas a chave para abrir o cofre da paz estará, provavelmente, na China.