Esperar o pior

A abertura de vários corredores humanitários e o falhanço de mais uma ronda de negociações indicia que o pior da guerra ainda estará para vir.Com a saída dos civis das zonas urbanas - calcula-se que só em Kiev mais de dois milhões de pessoas já tenham abandonado a cidade - fica campo aberto para o grande embate entre a resistência e o exército invasor.À tragédia anunciada, segue-se a incerteza de saber se o conflito alastrará a outros países, se envolverá outro tipo de armamento e qual a garantia de que nenhuma central nuclear será atingida por um míssil ou uma bomba caída dos céus.Será prematuro dizer até que ponto esta guerra poderia ter sido evitada, mas é seguro afirmar, nesta altura, que já devia ter sido feito algo mais para parar com esta putiniana loucura.Quando se perceber que se foi longe demais, será tarde, tal o grau de destruição, o colapso de infraestruturas, o número de mortos, os milhões de refugiados, as crianças que ficaram sem pai, as mulheres que perderam os maridos, um povo fora das suas terras, fora do seu país. A Ucrânia pode perder a guerra, é o mais certo, mas a Europa será a grande derrotada.