O desastre russo

Putin envolveu a Rússia numa armadilha, que pode acabar muito mal para o país do Mundo com mais território. As tropas russas têm capacidade para reduzir a cinzas toda a Ucrânia, com o Ocidente impedido de intervir militarmente , por medo de uma eventual terceira guerra mundial.Mas a conquista militar pouco adianta à Rússia. Não conseguirá governar um país arrasado, tendo milhões de pessoas nesse território contra a ocupação. E haverá uma grande diáspora que financiará a resistência contra o opressor. Apesar de ser independente há apenas 30 anos, a invasão russa mostrou que a Ucrânia é uma Nação que luta ferozmente pela sua independência.Os cálculos militares do Kremlin falharam. Não houve a massa de russófonos que Putin esperaria a aclamar a invasão. Se os números fornecidos por Kiev forem fiáveis, já morreram quase tantos russos nesta guerra como soldados soviéticos no Afeganistão, um dos fracassos que contribuiu para o fim da URSS. A Rússia, com mais de 160 grupos étnicos e 100 línguas, corre o risco de desintegração. Tratando-se da segunda maior potência militar e hiperpotência nuclear, o caos russo é uma ameaça para o Mundo.