Esta guerra vai mudar para sempre a relação entre russos e ucranianos. De irmãos eslavos passaram a inimigos e esse vai ser um legado de Putin que se vai prolongar no tempo. Até esta guerra não havia grandes diferenças culturais entre um ucraniano de Leste e um russo. Mas agora há uma diferença abissal: os ucranianos querem ser independentes. Podem falar russo, ter cultura russa, mas sentem-se ucranianos e lutam e sofrem para viver num país sem tutela de Moscovo.Os portugueses, que são do País com as fronteiras mais antigas da Europa, sabem pela sua história o que é viver ao lado de um país com maior dimensão e com tendência para anexar a nossa pátria. Mas sempre resistimos e nem os 60 anos da dinastia filipina apagaram a ideia de País independente.Esta guerra já nos mostrou imagens que jamais vamos esquecer. Mas esta brutal invasão forjou uma Nação independente que lembrará as vítimas de Kiev, Kharkiv, Mariupol, Odessa e de tantas outras cidades como mártires da pátria ucraniana.O caminho não será fácil e é provável que haja mais massacres, mas a Ucrânia já conquistou o direito de ser um país independente.n