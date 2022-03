"Os governos são como os melões. Só depois de abertos é que se sabe se são bons ou maus", por Armando Esteves Pereira

Os governos são como os melões. Só depois de abertos é que se sabe se são bons ou maus. No caso do terceiro Executivo de António Costa ninguém terá muitas expectativas. Saem pesos-pesados que davam massa crítica ao Executivo, como Santos Silva e Siza Vieira.E a saída de Leão das Finanças também pode enfraquecer o elenco. Fernando Medina tem uma sólida formação em Economia, foi secretário de Estado e liderou uma câmara tão complexa como qualquer ministério. Mas nas Finanças é fundamental haver um ministro que saiba dizer não a muitas despesas e saiba separar o trigo do joio no destino do dinheiro escasso dos contribuintes.Com a guerra na Europa e o aumento brutal de preços que vai travar o crescimento da economia, apesar das promessas e dos milhões da bazuca, o Governo vai gerir o País num período de vacas magras, com a subida de juros quase inevitável a complicar as contas do Estado, das empresas e das famílias.Mas com este elenco Costa dá pastas a todos os eventuais sucessores no PS. De Medina a Pedro Nuno, de Mariana a Catarina Mendes, com Duarte Cordeiro com direito a entrar no grupo, os putativos candidatos à sucessão vão sentar-se na reunião do Conselho de Ministros.