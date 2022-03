O episódio da lista

Não começou bem a coabitação entre o próximo Governo e o Presidente da República. A divulgação prematura de grande parte da lista do Governo na comunicação social e o consequente cancelamento da audiência com o primeiro-ministro pelo Presidente representa um episódio que não credibiliza os atores nem a política. Pouco interessa quem divulgou.O resultado é uma manifestação clara de desconcerto institucional, pouco recomendável nos tempos em que enfrentamos a incerteza da guerra e da economia. E é de uma falta de sentido público e respeito pelos portugueses sem limite, quando ocorre no mesmo dia em que o País vive as exéquias fúnebres do jovem polícia Fábio Guerra. Este é um acontecimento funesto que exige coesão e unidade do Estado, bem acima do ambiente de trica e maledicência que parece marcar hoje as relações entre as duas mais altas figuras.Face à exigência de serviço público, que é o mais absoluto imperativo político, pouco interessa se o próximo Governo é mais ou menos aparelhístico. Pouco interessa se Marcelo tem menos poderes no quadro de uma maioria absoluta. Só interessa se estão ao nível que servir os portugueses exige.