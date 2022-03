O baile dos impedidos

A saúde do juiz Ivo Rosa tem impedido a abertura da instrução do caso conhecido por ‘Universo Bes’ mas, daqui em diante, é pouco provável que não venha a somar-se uma outra razão de peso que o afaste, em definitivo, deste processo. Com a nova redação do artigo 40 do Código de Processo Penal, que alargou até ao infinito as razões de impedimento dos juízes, é quase impossível que Ivo Rosa se mantenha na instrução.Pela nova redação, que está a lançar o caos nos tribunais e a provocar um verdadeiro baile dos impedidos, qualquer intervenção que Ivo Rosa tenha tido na fase inquérito será razão determinante para que se declare impedido, ou para que a questão seja suscitada. Se tiver praticado uma mera autorização de constituição de assistente ou aplicado uma multa, Ivo terá de declarar-se impedido para continuar a presidir à instrução, sob pena de nulidade e de ser objeto de um processo disciplinar.Sabendo-se que os arguidos dificilmente o quererão fora do processo, e que o Ministério Público preferiria ver-se desobrigado de tal diligência, seria bom que Ivo Rosa aproveitasse um dos próximos 71 dias úteis de trabalho que vão correr até às férias judiciais para esclarecer a sua situação.