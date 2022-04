Os avisos de Marcelo sobre o primeiro-ministro estar "refém do povo" só servem para memória futura no caso de António Costa querer mesmo substituir o belga Charles Michel na liderança do Conselho Europeu. Nesse caso já se saberia que o Parlamento seria dissolvido. Mas os portugueses que entregaram a maioria nas mãos do atual primeiro-ministro por causa da estabilidade que o seu nome garantia também não perdoariam a Costa a fuga para um lugar mais confortável, com mais dinheiro e menos chatices. Tal como Durão Barroso ainda hoje não foi perdoado pela fuga que lhe deu poder e fortuna.Costa já respondeu a Marcelo por via de notícia do ‘Expresso’ a dizer que afasta a candidatura a Bruxelas, mas nos próximos anos muita água vai correr e o que hoje é verdade, não o será necessariamente em 2024.Para a esmagadora maioria dos portugueses, este conflito não passa de guerra de alecrim e manjerona, já que têm muito mais com o que se preocupar, a começar pelo aumento dos preços, dos combustíveis, à conta da luz, do gás aos alimentos e materiais de construção. Os portugueses querem soluções e dispensam as cenas de comédia palaciana.