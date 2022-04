As armas da Rússia

A Rússia conta com dois importantes pilares de sustentação: a China e a Índia, que têm assumido uma posição de neutralidade face à ofensiva militar de Moscovo na Ucrânia. Juntos, representam 35% da população mundial. Um mercado imenso, inesgotável, com 2,8 mil milhões de pessoas. A população dos 27 Estados-membros da União Europeia anda pelos 450 milhões, o que diz bem da diferença de dimensão dos dois blocos - UE versus China e Índia. É esta almofada de conforto que dá segurança à Rússia e lhe permite manter os ataques em solo ucraniano, sem pressa em acordos de paz.Se as sanções impostas pelo Ocidente são uma ameaça ao regime de Putin, também é verdade que a guerra está a sair muito cara à Europa. A inflação nos países da Zona Euro está descontrolada, o que significa que, mesmo com apoios estatais significativos às empresas e famílias, o poder de compra dos europeus está em queda e vai continuar a cair, enquanto as armas não se calarem. Mesmo depois, a recuperação levará tempo. Os preços sobem sempre muito mais depressa do que caem.Por tudo isto, talvez seja altura de a UE rever a sua estratégia neste conflito.