As medidas que António Costa ontem anunciou de apoio às empresas e às famílias para mitigar os efeitos da onda inflacionista acelerada pela guerra na Ucrânia são importantes e é fundamental que entrem rapidamente em vigor.









O primeiro-ministro continua a ser um incorrigível otimista quanto à trajetória da inflação e diz que a atual pressão tem uma natureza tendencialmente conjuntural. Esse era o argumento dos políticos e dos banqueiros centrais no último trimestre de 2021 quando os preços subiam por causa dos constrangimentos logísticos provocados pelos confinamentos.

A guerra na Europa levou o patamar da pressão dos preços para um nível muito mais perigoso. E é difícil sair disto sem consequências permanentes. No primeiro choque a inflação até ajuda as contas públicas pelo efeito automático dos impostos, mas depois a fatura também é dolorosa para as finanças públicas, com agravamento na despesa. E a degradação do poder de compra das famílias, que ficam com os rendimentos dos salários e das pensões comidos pelo aumento dos preços, é um fator que agrava tensões sociais e tende a arrefecer a economia.





O fantasma da estagflação que junta estagnação económica com grande subida de preços e alto desemprego é um fantasma que o otimismo genético de Costa ainda não consegue afastar do cenário económico para a legislatura.