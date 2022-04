O Governo entrega hoje o Orçamento do Estado ao Parlamento, para discussão e aprovação. As primeiras indicações apontam para um documento semelhante ao que foi chumbado pelos deputados e ‘aprovado’ pelo povo nas Legislativas de janeiro, ainda que retocado aqui e ali por força das consequências do conflito na Ucrânia. Coisa pouca.Na prática, a menos que haja surpresas de última hora, o Mundo mudou, mas o Orçamento é o mesmo, não refletindo o aumento da inflação resultante da crise energética na medida exata.É certo que serão tomadas medidas de apoio às famílias mais carenciadas e às empresas em maiores dificuldades, mas não há milagres: se os preços sobem e os salários não crescem, o poder de compra diminui.Diz o Governo que a situação é temporária, mas olhando o radar da guerra é difícil entender onde estão os sinais de esperança. Seria, por isso, aconselhável que o Orçamento do Estado para o ano que resta seguisse a lógica, lembrada várias vezes pelo primeiro-ministro António Costa ao longo da crise pandémica: "Desejar o melhor, mas estar preparado para o pior". Ainda há tempo de evitar males maiores.