Impostos escondidos

O maior aumento de impostos que vamos sofrer este ano não está visível no Orçamento do Estado ontem apresentado.O Estado vai arrecadar mais dinheiro por causa da insidiosa inflação, esse pesadelo que nos degradava o poder de compra nos anos de 1970 e 1980 e que agora voltou por causa dos constrangimentos logísticos provocados pela pandemia, agravados pelo choque energético desencadeado pela guerra na Ucrânia.A inflação é uma maneira silenciosa de diminuir rendimentos. Se o Governo dissesse que iria cortar por cada 100 euros de rendimentos dos salários e pensões três, quatro, cinco ou seis euros, haveria uma grande revolta social, mas esse corte é o que vai acontecer por via da inflação. 100 euros em janeiro chegarão a dezembro a valer 95 euros e é possível que a degradação do poder de compra seja ainda maior.A tempestade económica que já estamos a sofrer vai complicar as contas públicas nos próximos anos. O Orçamento inicialmente desenhado pela equipa de João Leão já está obsoleto, mas os dramas de Medina só agora começam. A subida de juros e a pressão da despesa vão agravar-se nos próximos anos. Este Estado gastador, endividado e ineficiente não está preparado para a tempestade que vamos sofrer.