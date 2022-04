Spínola? A sério?

A condecoração de Spínola com a Ordem da Liberdade é uma das mais aberrantes iniciativas políticas dos últimos anos. É um ato absolutamente inútil, por vazio de qualquer significado.Spínola foi derrotado na rua e nos palácios do poder. Foi mais derrotado pelo projeto político democrático de Mário Soares do que propriamente pela esquerda político-militar. Fugiu do País e montou o MDLP, organização terrorista que, no entanto, nada representaria politicamente na contestação ao gonçalvismo sem o apoio da Igreja e de um conjunto de estruturas inorgânicas, como o movimento Maria da Fonte, dinamizado pelo editor Paradela de Abreu, que promoveu um levantamento popular a norte.Por fim, Mário Soares promoveu a reabilitação política e militar de Spínola, com o mesmo espírito reconciliador com que se bateu por uma amnistia aos crimes de Otelo. Condecorou-o, no protocolo de Estado puxou-o para o lugar de ex-Presidente da República, resolveu o assunto e foi justo. A Câmara de Lisboa também o homenageou. Condecorar Spínola agora não aquece nem arrefece. Só retira peso e valor à Ordem da Liberdade, o que é um mau passo para uma democracia.