Uma desilusão

A Mensagem Pascal do Papa Francisco desiludiu os católicos, que esperavam o anúncio de uma viagem a Kiev. Mario Bergoglio apelou à paz, desejou que "em breve amanheça uma nova esperança nesta terrível noite de sofrimento e morte", mas ficou-se pelas palavras. Se há lugar onde representante de Cristo na terra faz falta é na Ucrânia. Se há viagem apostólica que se impunha neste momento era ao país massacrado pela ofensiva militar russa. Mas não. O Papa Francisco não deu qualquer sinal de abertura a uma visita ao povo mártir ucraniano.Também por cá desiludiram as homilias pascais. Depois dos indícios de que haverá sacerdotes no ativo suspeitos da prática de crimes de abuso sexual e de bispos que os protegem - como constatação da comissão criada para investigar os casos de abusos na Igreja - esperava-se que o dia da Ressurreição do Senhor marcasse uma nova era na forma como a instituição está a lidar com o assunto. Puro engano. Lamentam-se os casos, pede-se perdão às vítimas, condenam-se as atitudes, mas continua a faltar ação. A seu tempo se verá, depois de tudo investigado, testemunhado, esclarecido, blá, blá, blá, como se o tempo nesta questão há muito não se tivesse esgotado.A Igreja Católica precisa, urgentemente, de outros protagonistas.