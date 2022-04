No calendário da Igreja Ortodoxa, maioritária na Rússia e na Ucrânia, esta é a Semana Santa. Mas Putin não respeita tradições religiosas e, além do inferno que as suas tropas fazem passar os resistentes de Mariupol e outras localidades a leste, a Rússia atacou ontem Lviv, cidade muito perto da fronteira da Polónia.









A caminho dos dois meses de guerra, os líderes dos países da União Europeia fazem grandes declarações de princípios, mandam armas para a Ucrânia, mas na prática continuam a financiar a máquina de guerra do Kremlin. A UE aplica sanções à Rússia. Incomoda alguns oligarcas. As sanções estão a aumentar os preços na Rússia e a complicar a vida das pessoas mais pobres e da classe média, mas esse caminho não chega para acabar com esta guerra, porque ao mesmo tempo a União Europeia continua a comprar gás e petróleo a Putin e com essa montanha de dinheiro paga as despesas dessa injusta guerra.

A única solução seria cortar o gás e o petróleo da Rússia.





Mas as grandes economias europeias, a começar pela Alemanha, dependem da energia russa. Por isso as declarações piedosas sobre a Ucrânia parecem lágrimas de crocodilo, enquanto pagamos os tribunos da dependência energética a Putin.