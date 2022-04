Não está fácil a vida para Zelensky e o seu povo. Há dois meses que as armas russas não se calam. No dia em que falou aos portugueses, perdeu Mariupol, um porto vital no acesso ao mar de Azov.









O Presidente ucraniano tem consciência das dificuldades, “estamos a lutar pela nossa sobrevivência”, alerta para o que pode vir aí, “este foi o primeiro passo para [os russos] controlarem a Europa”, mas não desiste: “Espero o vosso apoio para defender a liberdade”. Disse-o, na Assembleia da República, repetindo as palavras que tem dirigido aos parlamentares de outros países.

Pede armas e sanções. Não tem armas para dar e sanções são as que os outros disseram para nós impormos, mas, como membro da UE, Portugal é um importante aliado para a entrada rápida da Ucrânia no clube dos 27.





Foi um discurso emotivo, intenso, um marco histórico na Democracia. Resta esperar que venha um dia ao Parlamento, de corpo e alma, como chefe de Estado de uma Ucrânia desocupada. Talvez nessa altura sem cadeiras vazias no hemiciclo, como aconteceu ontem, com a ausência de deputados do PCP. Não será grave. Ninguém vai sentir a falta dos comunistas nem falar dela.