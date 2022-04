Homenagens justas

Por causa da coincidência do calendário, hoje celebra-se o Dia do Trabalhador e o Dia da Mãe.O Primeiro de Maio é uma homenagem ao Trabalho e a todos que lutaram por relações laborais dignas, com justa retribuição salarial e condições de salubridade. Apesar dos avanços alcançados, particularmente nos países ocidentais, ainda há um longo caminho para percorrer. E num Mundo cada vez mais globalizado, os direitos dos trabalhadores conquistados com uma longa e heroica luta estão ameaçados por fenómenos de ‘dumping’ social.Mas o Dia da Mãe também merece uma grande celebração. As mães são o cimento mais importante da nossa sociedade. Nunca conseguiremos pagar o sacrifício que fazem em prol dos filhos e da família. A esmagadora maioria das mães acumula dois trabalhos. Um emprego, em que a média de remuneração ainda é inferior à dos homens, e uma árdua missão em casa não remunerada.Num País que corre o risco de desaparecer por causa da baixa demografia, o Estado e a sociedade têm obrigação de cuidar melhor das mulheres que escolhem ser mães. Com um IRS mais favorável por filho, creches gratuitas e uma melhor rede de apoio. Mas por tudo o que as mães contribuem, era mais do que justo o regresso da bonificação que permitia às mulheres a antecipação na idade da reforma.