Lula da Silva, esse grande democrata que defende tiranos diversos pelo Mundo, compara Zelensky a Putin em matéria de responsabilidade pelo início da guerra. Numa entrevista à ‘Time’, Lula brinda-nos com várias pérolas. Diz que Zelensky "é o rei da cocada" e que "festeja a guerra".Um delírio de alguém que se acha ele próprio o rei de uma imensa cocada, no exato sentido da arrogância que esta linguagem exprime. Lula é mais um exemplo do relativismo moral que impera em certa esquerda. Um exemplo do fanatismo e da intolerância que impede a afirmação de coisas tão evidentes como a que António Guterres proclamou sobre a guerra. Há soldados da Rússia na Ucrânia e não desta em solo russo. Mas Lula não quer saber de factos.É como aqueles que viram uma sugestão de ilegalização do PCP nas declarações de um dirigente associativo ucraniano. Isso não é dito, mas é evidente que o homem se pôs a jeito para que o mandassem para a sua terra. Não com a linguagem truculenta de André Ventura, é certo, mas pretendendo alcançar o mesmo objetivo, quando o chefe do Chega quis despachar Joacine Katar Moreira para a Guiné-Bissau.