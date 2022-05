Pensões e salários

A atualização das reformas vai significar um aumento recorde das pensões, por causa da inflação galopante.A lei prevê a compensação natural da erosão do poder de compra e ainda determina um ganho por causa do crescimento económico, para a maior parte dos reformados, o que significa que no próximo ano os aposentados terão recuperado algum fôlego.A legislação está bem feita e destina-se a proteger o rendimento de uma grande camada da população.Mas a população ativa terá muita dificuldade em recuperar poder de compra na mesma dimensão.As discussões salariais voltam à ordem do dia, não apenas no Estado, mas também no setor privado.Em muitas empresas, além das atualizações motivadas pelo salário mínimo nacional, a maior parte dos empregados já não vê aumentos desde a crise financeira que começou em 2008.A escassez de mão de obra está a fazer subir os ordenados em alguns setores, mas essa ainda não é a tendência geral, porque o poder negocial dos trabalhadores é baixo. E, assim sendo, é provável que os salários médios voltem a perder poder de compra.