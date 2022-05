Sobre a violência das armas nos EUA já sabemos tudo. Sabemos que são demasiado fáceis de comprar e que, segundo números de 2021, estão em circulação mais de 400 milhões delas nas casas e ruas americanas.Sabemos que o direito de uso e porte de arma tem força constitucional, mas também que todos os anos morrem ou ficam estropiadas milhares de pessoas.Sabemos que os EUA têm o maior índice de mortes violentas ‘per capita’ entre os países desenvolvidos. Sabemos que a opinião pública é esmagadoramente favorável a regras mais severas no controlo das armas.Sabemos que muitos Presidentes, a começar pelo atual, tentaram acabar com esta vergonha americana e têm falhado. Sabemos que falham porque os interesses de uma minoria, corporizados na inominável associação do lóbi das armas, são defendidos com demasiados milhões de dólares no financiamento do universo político Republicano e trumpista.O saber escalda, nesta matéria. Mas serve de pouco. Ninguém pára a tragédia. Quando um sistema político falha numa questão destas, é a própria democracia que está a falhar. A América não pode ficar refém de pistoleiros.