Herança pesada

Os dois candidatos terão a sua quota de culpa na fraca mediatização destas eleições no PSD. Na ausência de um debate que coloque o partido na sociedade e fora da esfera aparelhística. Os dois candidatos estão longe de ser empolgantes. Mas a sua herança não pesa pouco.Rui Rio deixa um partido entalado entre uma maioria absoluta do PS e o crescimento eleitoral de Chega e Iniciativa Liberal. Deixa um PSD que, nunca como hoje, tem pela frente o mais dramático desafio pela relevância política que alguma vez conheceu.Deixa um PSD sem propostas credíveis, sem um património de diversidade política que lhe permita chegar a várias franjas do eleitorado, sem protagonistas de qualidade, com raríssimas exceções, entre as quais está o atual líder parlamentar.A esse nível, aliás, o PSD deixa uma das piores memórias de sempre, quando uma dirigente inenarrável, Isabel Meireles, atribuiu aos eleitores a culpa pela derrota eleitoral.Se Luís Montenegro ou Jorge Moreira da Silva, quem ganhar ou os dois, caso venham a colaborar, não forem capazes de inverter este estado de coisas, então o PSD estará muito para lá da irrelevância. Eventualmente, mesmo à beira da extinção.