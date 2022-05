Palavras sensatas

A intervenção de Henry Kissinger no Fórum Económico Mundial não entusiasmou americanos nem europeus e foi chumbada por Zelensky. Basicamente, o antigo secretário de Estado dos EUA, de 99 anos, veio dizer que a Ucrânia deve aceitar a paz em troca de território. "Espero que os ucranianos demonstrem tanta sensatez quanto heroísmo", afirmou.Compreende-se a posição de Zelensky. A Ucrânia está a ser vítima de um invasão criminosa, tem todo o direito a defender as suas fronteiras. Mas olhemos o outro prato da balança. A guerra está a deixar vários países à beira de uma crise alimentar; a travar o crescimento da UE; a agitar o perigo nuclear; a arrasar vastas zonas da Ucrânia, provocando milhões de deslocados e milhares de mortos. Gente que perdeu os filhos, os pais, os maridos, as mulheres, os avós, os netos.Acresce que, parte da região reivindicada pelos russos já não era controlada pela Ucrânia - Donetsk, Lugansk, Crimeia.Faz, pois, sentido falar em sensatez. Mesmo que a Ucrânia consiga expulsar os russos da sua terra - e levará muito tempo - ficará um país devastado, com famílias completamente desfeitas. Um preço demasiado alto.