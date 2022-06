José Sócrates prossegue, impávido e sereno, a sua estratégia de sempre no processo Marquês. De recurso em recurso, de incidentes de suspeição a queixas de vitimização, Sócrates vai empatando o curso da justiça e escapando a um julgamento. O seu objetivo é claro. Sacou da manga o plano Brasil.Quer aguentar até ver o seu amigo Lula eleito Presidente do Brasil. Aí, as portas podem ser franqueadas a um passaporte diplomático e à sua ação de facilitador. A concretizar-se tal hipótese, muitos amigos de Sócrates vão rejubilar. As portas do Brasil abrem-se outra vez a negócios e facilidades diversas. Com o processo Marquês a caminho de fazer uma década, Sócrates aproveita, afinal, o sistema judicial que políticos como ele construíram.Convenientemente emaranhado numa lógica de eternização processual, que destrói a ideia de autêntico garantismo em si, pulverizando a ideia de atualidade como um pilar essencial da administração da justiça. E a culpa será sempre dessa justiça labiríntica, que Sócrates adora, e nunca do próprio, claro, que está só a exercer os seus direitos. Uma pantomina, como todas as outras que fez ao longo da sua vida política.