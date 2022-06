No dia em que começou a guerra, o preço do petróleo situava-se nos 104,5 dólares o barril. Na última sexta-feira aproximava-se da barreira psicológica dos 120 dólares, estava nos 119,6 dólares. Hoje, quando os condutores se dirigirem à bomba de gasolina, vão pagar os combustíveis no valor mais alto de sempre.









Olhemos para um outro indicador que mexe diretamente com a vida dos portugueses: a inflação. Em janeiro, mês anterior à invasão russa, era de 3,3%. No final de fevereiro, após os primeiros confrontos, passou para 4,3%, e em maio chegou aos 8%. A estes factos poderíamos acrescentar outros, não menos relevantes, como o aumento das taxas de juro, com reflexo no crédito à habitação. A prestação da casa vai disparar dentro de alguns meses.

É este o cenário ao cabo de 100 dias de conflito e que poderá agravar-se, caso não seja resolvido até à chegada do outono, quando o gás russo for necessário para aquecer os lares de milhões de europeus.





Urge promover um encontro entre Zelensky e Putin, que leve ao caminho da paz. Um desafio gigante para a União Europeia, sem dúvida, mas não há impossíveis.