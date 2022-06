O Reino Unido, que aguentou o Brexit, a errância das políticas pandémicas e as festas de um primeiro-ministro em permanente contenda com a verdade, não parece querer aceitar a inflação descontrolada – 9% em abril – que poderá atingir os 10% em breve, no que será o pior cenário em 40 anos. Boris Johnson, o homem que faz da mentira teoria política, resistiu à moção de censura do seu partido, mas está mais enfraquecido do que nunca e, por arrastamento, dividiu mais os conservadores. A vitória de Boris – se é que podemos falar de triunfo – contou com o voto contra de 148 membros da bancada do Partido Conservador, uma fatia de 40% de parlamentares que deixam o primeiro-ministro em maus lençóis para o futuro.









Com os preços a aumentar e a população a dar sinais de irritação que se materializaram numa penalização dos conservadores nas eleições locais, será preciso muito engenho a Boris para se manter no poder. Ou então mais mentiras muito bem contadas.