Aventuras voluntaristas

Se a atuação da União Europeia se medisse por boas intenções no que respeita à Ucrânia, os líderes, desde a Comissão Europeia até aos chefes de Estado e de Governo, já teriam um lugar garantido no céu. Mas as boa intenções também podem ter efeitos perversos e perigosos.É importante garantir o direito internacional e assegurar a soberania da Ucrânia, mas o problema é que a forma como a UE está a gerir a guerra está a castigar os seus próprios cidadãos.Uma das razões para o petróleo e o gás estarem tão caros, originando um custo extraordinário que ameaça travar a retoma económica, deve-se às sanções à Rússia. É justo penalizar Putin e os seus aliados e até as empresas russas pela invasão bárbara, mas tomar medidas que por ricochete prejudicam os cidadãos europeus já parece estupidez.Haverá outras formas de castigar a Rússia, sem penalizar os cidadãos europeus.A carga emotiva que, desde o Atlântico até aos países bálticos, leva ao acolhimento da Ucrânia como membro da União Europeia. O processo não será fácil e não será feito apenas com boa vontade e voluntarismo. Pela sua dimensão, a eventual adesão da Ucrânia terá de ser feita com grande reforço orçamental. E quem está disposto a pagar essa conta? Portugal e outros países do Sul arriscam-se a ser prejudicados por esta onda voluntarista.