Missão exigente

Luís Montenegro ganhou o partido mas está longe de conquistar os eleitores. Os resultados do barómetro da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’ são claros na linha que apontam, colocando uma exigência acrescida à nova liderança do PSD.Montenegro tem pela frente uma fasquia de partida que não é fácil. Tem de mobilizar e rejuvenescer um partido perigosamente adormecido e envelhecido. Tem de encontrar um conjunto de propostas centradas nos interesses da classe média que não pareçam ser mais do mesmo.Tem de saber equilibrar a capacidade e fazer oposição sem cair num registo populista ou excessivamente ideológico, a ponto de despertar velhos fantasmas ultraliberais. Tem de saber criar uma cultura ética que o proteja dos permanentes conflitos de interesses que os aparelhos dos partidos de poder sempre colocam às lideranças. Tem de provar que é capaz de construir uma alternativa a um Governo do PS que pode chegar cansado a meio da legislatura. A tarefa não é simples, mas pode ser estimulante. Assim o partido queira e não sonhe em demasia com Pedro Passos Coelho.O que não deixa de ser compreensível.