O escudo da ministra

Uma boa notícia: o debate de ontem no Parlamento foi centrado nas questões essenciais da vida dos portugueses, nomeadamente a saúde, custo de vida, inflação, preços da energia, apoio social e alimentar às famílias mais carenciadas.Governo e oposição não se perderam nos caminhos ínvios da mera retórica parlamentar, habitualmente gongórica e vazia. Discutiram com elementos objetivos e valorizaram o debate. Quanto ao mais, António Costa fez um exercício de humildade política ao reconhecer que os problemas da Saúde são inaceitáveis, mas não tira consequências e segura a ministra.Ele é o responsável, assumiu, tornando-se o escudo protetor da ministra. As suas relações com o BE regressaram ao velho registo de cinismo e fúria, de pré-geringonça, e manteve o Chega à distância.Já o PSD viu confirmada a ideia de que Mota Pinto é um bom líder parlamentar. Para o futuro próximo, o Governo e Costa terão de se esforçar mais para convencer os portugueses que estão mesmo a enfrentar os problemas e não apenas a gerir o dia a dia e a propaganda.Não podem estar cansados ao fim de três meses de maioria absoluta.